Festa di Capodanno sul Garda, con musica e balli senza mascherine

Uomini e donne senza mascherine che ballano su di una musica sparata ad alto volume da un dj e un vocalist. Un'immagine che sembra una cartolina dal passato, da un mondo che ancora non era stato colpito dalla pandemia di coronavirus. Una cartolina spedita dalla sponda bresciana del Lago di Garda, da un hotel di lusso di Padenghe. La data, però, è quella del 31 dicembre 2020 e la festa è stata organizzata per la giornata di San Silvestro appena trascorsa.

Le foto dell'evento, come riportato da Brescia Today, sono state pubblicate e poi rimosse da un profilo Instagram ed inchioderebbero molti partecipanti, i quali non avrebbero rispettato diverse limitazioni imposte per contrastare la diffusione del virus.

La festa sarebbe iniziata intorno alle 13, orario in cui è ancora consentito servire i pasti ai clienti dell'hotel. Clienti che continuavano ad arrivare, tanto da insospettire i vicini, i quali hanno chiesto l'intervento della polizia locale. Gli agenti hanno eseguito un controllo alle 15 del 31 dicembre, senza riscontrare irregolarità, a parte un centinaio di persone che non avevano rispettato le norme sugli spostamenti in zona rossa e per questo sono stati multati. Dopo il controllo, però, tutto pare sia andato avanti come prima, ben oltre il tramonto. Ed ora sono in corso nuove indagini da parte degli agenti per accertare altre violazioni eventualmente commesse anche dalla struttura.