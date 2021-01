Sacerdote in terapia intensiva per Covid-19, fedeli uniti in preghiera

Anche nel Vicentino c'è apprensioni per le condizioni di salute di don Fabio Tambara, parroco 37enne, trasferito l'anno scorso nell'unità pastorale di Arcole e Gazzolo. Prima dell'incarico in terra scaligera, il sacerdote ha svolto il suo servizio a Cornedo, Trissino, Castelgomberto, San Pietro Mussolino e nella Valchiampo, nella provincia berica. E come riporta Vicenza Today, sul foglio parrocchiale dell'unità pastorale di Arcole e Gazzolo si chiede ai fedeli di unirsi in preghiera per «per don Fabio e anche per tutte le altre famiglie che, purtroppo, sono state toccate dalla malattia». E la malattia è Covid-19. Don Fabio Tambara, infatti, dal 30 dicembre scorso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Magalini di Villafranca. Al 37enne è stato diagnosticato il Covid all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, a cui lui stesso si era rivolta perché accusava difficoltà respiratorie.