Covid, nel Veronese 1.670 in isolamento domiciliare. Nessun ripositivizzato

L'Ulss 9 Scaligera ha segnalato oggi, 13 settembre, 38 nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Verona. I soggetti attualmente in isolamento nel Veronese sono 1.670. E non ci sono nuovi ripositivizzati, né deceduti.

Questi i dettagli su i nuovi positivi forniti dall'Ulss:

Oltre a questa informazione, l'Ulss ha anche fornito l'aggiornamento sui tamponi svolti sui viaggiatori che tornano o arrivano in provincia di Verona da zone in cui è al momento più alto il rischio di contrarre il coronavirus.

Questo controllo è in corso da Ferragosto e da allora questi sono stati i risultati:

