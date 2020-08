Coronavirus, da contatti stretti o dall'estero gli ultimi casi positivi a Verona

L'Ulss 9 Scaligera ha fornito qualche informazione in più sugli ultimi 15 casi di contagio da coronavirus avvenuti in provincia di Verona. L'azienda socio-sanitaria ha fatto sapere che un'anziana ospite in casa di riposo si è ripositivizzata e che non ci sono nuovi deceduti.

Questa la tabella fornita dall'Ulss.

