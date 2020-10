Due a Verona, gli altri in provincia: i nuovi contagiati dal coronavirus

L'Ulss 9 Scaligera ha segnalato oggi, 5 ottobre, sei nuovi contagiati dal coronavirus in provincia di Verona. Mentre, alle 9 di oggi, risultano in isolamento domiciliare 1.884 residenti nel Veronese. Come riportato anche dal bollettino regionale, non ci sono nuovi deceduti veronesi per Covid-19 e non risultano esserci ripositivizzati.

Nella tabella fornita dall'Ulss 9, si possono legge il sesso dei nuovi contagiati, il territorio comunale di residente ed il luogo in cui l'infettato è stato scoperto positivo o l'origine della sua infezione.

