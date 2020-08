Nel Veronese 10 nuovi positivi al coronavirus, di cui 8 di ritorno dall'estero

Tra il pomeriggio di ieri e quello di oggi, 17 e 18 agosto, in provincia di Verona si sono aggiunti 10 nuovi casi di positività al coronavirus. Tra i nuovi contagiati, nessuno è dovuto ricorrere a cure ospedaliere, 7 sono asintomatici e gli altri 3 hanno sintomi lievi. Due cittadini sono stati contagiati da dei familiari positivi, mentre gli altri otto sono stati scoperti al rientro da un viaggio all'estero: 4 avevano passato le vacanze ad Ibiza, 2 in Croazia, uno a Malta ed una in Ucraina.

Questi i dati sugli ultimi dieci contagiati del Veronese:

