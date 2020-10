Covid-19, problemi al Magalini. «Su sei pneumologi, quattro contagiati»

«Non abbiamo il personale». Il presidente del Veneto Luca Zaia lo ha detto chiaramente oggi, 27 ottobre, durante l'aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Lo ha detto in risposta a chi pensa di risolvere il problema della crescita dei pazienti Covid negli ospedali regionali riattivando delle vecchie strutture. «Abbiamo cinque ospedali vecchi in cui potremmo mettere 740 posti letto, ma non possiamo utilizzarli per le cure intensive perché non siamo nelle condizioni di aggiungere personale per questi posti letto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E la carenza di personale è dovuta anche alle infezioni da coronavirus che colpiscono anche i lavoratori della sanità. «Oggi siamo a 82 medici e 450 operatori contagiati», ha detto Zaia, leggendo i dati regionali e aggiungendo poi l'esempio il Magalini di Villafranca, tra l'altro inserito nella lista degli ospedali destinati a diventare Covid-center in questa nuova fase di emergenza. «Se non ricordo male, a Villafranca, su sei pneumologi se ne sono infettati quattro. E quindi in questa fase è più difficile riattivare l'ospedale Covid a Villafranca», ha concluso Zaia.

Complessivamente sono 10 i lavoratori del Magalini attualmente fermi perché positivi al coronavirus e questo ha comportanto all'interno dell'ospedale una riorganizzazione del lavoro e soprattutto carichi maggiori sulle spalle di chi non è malato.