Coronavirus in Veneto: Rt a 1,23 e incidenza pari a 115,3 casi ogni 100mila abitanti

Nelle ultime 24 ore, sono state registrate 1.077 nuove positività al coronavirus in Veneto. Ma questi tamponi positivi sono solo una piccolissima parte dei tamponi effettuati nello stesso arco temporare. I tamponi molecolari eseguiti tra le 8 di ieri mattina e le 8 di questa mattina sono stati 19.059; quelli antigenici sono stati 82.968.

E oltre al bollettino, oggi la Regione Veneto ha diffuso anche i dati del monitoraggio settimanale sul rischio Covid dei vari territorio del Paese. I numeri garantiscono al Veneto un'altra settimana in zona bianca, quella con le restrizioni minime. Ma rispetto alla scorsa settimana sono in peggioramento. L'incidenza è pari a 115,3 casi ogni 100mila abitanti. L'Rt è pari a 1,23. E il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri è del 5% nelle terapie intensive e del 4% negli altri reparti.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DELL'11 NOVEMBRE 2021

Dei 1.077 nuovi contagi accertati in regione, 190 sono localizzati nel Veronese, dove i contagi da inizio pandemia sono saliti a 95.367. I veronesi oggi positivi sono 1.870 (+117 da ieri) ed i negativizzati sono 90.827 (+72 da ieri). I deceduti per Covid-19 nel Veronese sono 2.670 (+1 da ieri). E scendono leggermente i ricoveri per Covid-19 negli ospedali veronesi. Ieri mattina erano 46 i pazienti Covid nel Veronese, questa mattina sono 42. Sono 7 in area non critica a Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 3 a Villafranca (di cui 2 in terapia intensiva), 2 in area non critica a Bovolone, 12 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 4 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).

Da quando si eseguono tamponi per individuare positivi al coronavirus, quelli positivi sono stati 488.269. I veneti che oggi sanno di aver contratto il virus sono 14.224 (+615 da ieri). I negativizzati sono 462.182 (+457 da ieri) ed i morti per Covid-19 sono saliti a 11.863 (+5 da ieri). Negli ospedali del Veneto sono 59 i pazienti in terapia intensiva per Covid-19 (di cui 52 positivi) e 269 i pazienti Covid in area non critica (di cui 228 positivi).