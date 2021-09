Covid-19, buon andamento nel Veronese: positivi e ricoverati diminuiscono

L'andamento dei dati dell'emergenza Covid in provincia di Verona continua ad essere migliore rispetto a quello della regione Veneto. Tra ieri e oggi, 8 e 9 settembre, i positivi al virus sono diminuiti sia in terra scaligera che in tutta la regione, ma nel Veronese sono diminuiti anche i pazienti Covid negli ospedali.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 9 SETTEMBRE 2021

Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono 107 i positivi al coronavirus scoperti in provincia di Verona, dove il contatore dei contagiati da inizio pandemia è salito a 90.553. I veronesi positivi oggi al virus sono 1.871 (-12 da ieri) e sono 86.029 i negativizzati (+118 da ieri). Nelle ultime 24 ore è stato segnalato un nuovo decesso legato al Covid. Il totale dei decessi per coronavirus nel veronese è così diventato 2.653. Negli ospedali veronesi, i pazienti positivi al virus sono scesi da 62 a 59 e si trovano: a Borgo Roma (17 in area non critica), a Borgo Trento (4 in terapia intensiva), a Legnago (16 in area non critica e 2 in terapia intensiva), a San Bonifacio (2 in area non critica), a Villafranca di Verona (2 in area non critica e 1 in terapia intensiva), a Negrar (11 in area non critica e 2 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (2 in terapia intensiva).

In tutto il Veneto si è superata la soglia dei 460mila contagiati dall'inizio dell'emergenza. Sono 460.285 i casi totali di positività al virus catalogati in regione, con i 530 che si sono aggiunti nelle ultime 24 ore. I positivi oggi in Veneto sono 13.101 (-61 da ieri), i negativizzati sono 435.471 (+584 da ieri) e 11.713 sono i deceduti in regione per Covid-19 (+7 da ieri). Infine, negli ospedali della regione ci sono 251 ricoverati per Covid-19 in area non critica e 57 in terapia intensiva.