Superati i 95mila contagiati dal coronavirus nel Veronese da inizio pandemia

Da ieri, 8 novembre, dopo il calo fisiologico del weekend, sono tornati ad essere tanti i tamponi eseguiti in Veneto per rintracciare i cittadini positivi al coronavirus. Tra le 8 di ieri mattina e le 8 di oggi, ne sono stati eseguiti 14.191 di tipo molecolare e ben 108.419 di tipo antigenico. Più di 100mila test che hanno individuato 883 positivi al virus in Veneto, di cui 140 in provincia di Verona.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 9 NOVEMBRE 2021

Nel Veronese sono stati superati i 95mila contagiati dal coronavirus da inizio pandemia. Il virus ha infettato esattamente 95.027 veronesi, ma di questi solo 1.692 (+3 da ieri) sono positivi oggi. Gli altri contagiati sono per la maggior parte guariti (90.667 sono i negativizzati veronesi, +137 da ieri), ma si contano purtroppo anche 2.668 deceduti per Covid-19. E rimane fermo a 46 il numero di positivi al virus ricoverati negli ospedali veronesi: 7 in area non critica a Borgo Roma, 1 in area non critica e 5 in terapia intensiva a Borgo Trento, 9 in area non critica e 2 in terapia intensiva a Legnago, 1 in area non critica e 2 in terapia intensiva a Villafranca, 1 in area non critica a Bovolone, 12 in area non critica e 3 in terapia intensiva a Negrar e 2 in area non critica e 1 in terapia intensiva a Peschiera del Garda.

Gli 883 nuovi test positivi al coronavirus in Veneto hanno fatto arrivare a 486.261 il numero totale dei contagi accertati in regione. I veneti positivi oggi sono 13.170 (+267 da ieri), i negativizzati sono 461.235 (+609 da ieri) ed i deceduti per Covid-19 sono diventati 11.856 (+7 da ieri). E negli ospedali del Veneto, i ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva sono 58 e 261 sono i ricoverati per Covid-19 negli altri reparti.