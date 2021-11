Covid-19, nelle ultime 24 ore scoperti 432 nuovi casi di positività in Veneto

A fronte di 6.608 tamponi molecolari e di 23.260 tamponi antigenici eseguiti, sono stati 432 i casi di positività al coronavirus riscontrati in Veneto in 24 ore. E quelli in provincia di Verona sono stati 41.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DELL'8 NOVEMBRE 2021

Con i 41 tamponi positivi conteggiati dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, sono saliti a 94.887 i contagi da coronavirus complessivamente registrati nel Veronese. Nel territorio scaligero attualmente vivono 1.689 cittadini che sanno di essere positivi virus (+42 da ieri) mentre sono 90.530 i veronesi che si sono negativizzati (-1 a seguito di un riconteggio). Rimangono 2.668 i morti veronesi per Covid-19 e salgono da 43 a 46 i pazienti positivi ricoverati negli ospedali della provincia di Verona. I ricoveri per Covid sono a Borgo Roma (8 in area non critica), a Borgo Trento (1 in area non critica e 4 in terapia intensiva), a Legnago (9 in area non critica e 2 in terapia intensiva), a Villafranca (1 in area non critica e 2 in terapia intensiva), a Bovolone (1 in area non critica), a Negrar (13 in area non critica e 2 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (2 in area non critica e 1 in terapia intensiva).

In tutta la regione, i contagi totali da inizio pandemia sono saliti a 485.378. I veneti oggi positivi sono 12.903 (+287 da ieri) e quelli negativizzati sono 460.626 (+150 da ieri). Un ricontrollo dei decessi per Covid-19 in Veneto ha corretto il numero complessivo a 11.849 (-5 da ieri). Infine, nelle terapie intensive degli ospedali veneti ci sono 52 pazienti per Covid-19 (46 positivi e 6 negativizzati) mentre negli altri reparti i pazienti per Covid-19 sono 257 (214 positivi e 43 negativizzati).