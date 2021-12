Covid-19: in provincia di Verona superati i 5mila positivi, di cui 102 in ospedale

Questa mattina, 8 dicembre, il bollettino delle 8 diffuso dalla Regione Veneto indica 3.516 nuovi positivi al coronavirus. Un numero che però non contiene i contagiati scoperti solo nelle ultime 24 ore. Circa 300 dei nuovi casi riportati oggi sono associati a nuove positività dei giorni scorsi, le quali non erano state segnalate nei precedenti report a causa di un problema informatico. Si riferisce invece alle ultime 24 ore il numero dei tamponi effettuati in regione: 25.804 quelli molecolari e 68.047 quelli antigenici.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DELL'8 DICEMBRE 2021

In provincia di Verona sono saliti a 5.002 (+262 da ieri) i cittadini oggi positivi, con 434 casi scoperti nelle ultime 24 ore e 101.568 casi individuati durante tutta l'emergenza. I veronesi che si sono negativizzati dal virus sono saliti a 93.870 (+171 da ieri), mentre quelli deceduti in seguito all'infezione sono saliti a 2.696 (+1 da ieri). E i ricoverati per Covid-19 negli ospedali veronesi sono 88 in area non critica (+1 da ieri) e 14 in terapia intensiva (-2 da ieri). Sono così distribuiti: 24 pazienti a Borgo Roma, 15 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 19 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 11 a Villafranca (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 4 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 16 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 7 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).

Posto che non tutti i 3.516 nuovi contagi segnalati in Veneto si riferiscono alle ultime 24 ore, i casi di positività al virus da inizio pandemia sono saliti a 538.767 ed i veneti oggi positivi sono 42.565 (+1.917 da ieri). I negativizzati in Veneto sono diventati 484.182 (+1.593 da ieri) e 12.020 veneti sono morti per Covid-19 (+6 da ieri). Infine, per Covid-19 sono ricoverati in Veneto 741 pazienti in area non critica e 129 in terapia intensiva.