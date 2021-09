Coronavirus, salgono i positivi in Veneto. Stabili in provincia di Verona

«Non siamo di fronte ad una remissione dell'infezione», ha dichiarato oggi, 6 settembre, il presidente della Regione Luca Zaia, commentando i dati sull'emergenza Covid in Veneto aggiornati alle 8 di questa mattina. Dati che, a livello regionale, ancora evidenziano un'ascesa dei cittadini positivi al virus, mentre nel Veronese l'andamento è più ondivago.

COVID-19 IN VENETO - IL BOLLETTINO DELLE ORE 8 DEL 6 SETTEMBRE 2021

Rispetto all'aggiornamento di ieri, ci sono poche differenze nei numeri forniti dalla Regione sulla presenza del coronavirus in provincia di Verona. I casi di positività dall'inizio della pandemia sono saliti a 90.250 (+38 in 24 ore), ma i veronesi che oggi sono positivi sono scesi a 1.909 (-3 in un giorno). I casi di morte connessi a Covid-19 rimangono 2.650 nel Veronese e le negativizzazioni dal virus sono diventate 85.691 (+41 in 24 ore). Invariato il numero dei pazienti Covid negli ospedali scaligeri. Rimangono 61, distribuiti tra: Borgo Roma (16 ricoverati in area non critica), Borgo Trento (6 in terapia intensiva), Legnago (15 in area non critica e 3 in terapia intensiva), San Bonifacio (1 in area non critica), Villafranca di Verona (4 in area non critica), Negrar (12 in area non critica e 1 in terapia intensiva) e Peschiera del Garda (1 in area non critica e 2 in terapia intensiva).

In tutto il Veneto sono 274 i nuovi casi di positività al coronavirus, che aggiunti a quelli passati danno come risultato 458.467. I veneti attualmente positivi sono 13.242 (+32 in un giorno) ed i negativizzati sono 433.524 (+241 in 24 ore). I deceduti per Covid-19 in Veneto sono 11.701 (+1 rispetto a ieri), mentre i pazienti per Covid-19 negli ospedali regionali sono 233 in area non critica (di cui 205 positivi) e 52 in terapia intensiva (di cui 47 positivi).