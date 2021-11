Covid-19, 5 decessi nelle ultime 24 ore in Veneto di cui 1 in provincia di Verona

La curva dei contagi da coronavirus è tornata a salire in Veneto e in provincia di Verona. Hanno mostrato preoccupazione sia il presidente della Regione Luca Zaia, sia il direttore dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, anche se gli ospedali reggono.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 4 NOVEMBRE 2021

Tra le 8 di ieri mattina e le 8 di questa mattina, il Veronese è stato il territorio della regione a registrare il maggior numero di nuovi contagiati dal coronavirus: 165. In totale sono 94.443 i tamponi positivi al virus conteggiati in provincia di Verona da inizio pandemia, ma i positivi di oggi sono solo 1.424 (+87 da ieri). La maggior parte dei cittadini risultati finora positivi al virus si sono negativizzati (sono 90.351, +77 da ieri), mentre i casi di positività terminati con un decesso sono diventati 2.668 (+1 da ieri). Negli ospedali veronesi, i pazienti Covid in area non critica sono saliti da 27 a 30, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 7. Gli ospedali con pazienti Covid sono Borgo Roma (12 in area non critica), Borgo Trento (1 in area non critica e 2 in terapia intensiva), Legnago (5 in area non critica e 2 in terapia intensiva), Negrar (10 in area non critica e 2 in terapia intensiva) e Peschiera del Garda (2 in area non critica e 1 in terapia intensiva).

In Veneto, la somma dei tamponi positivi al coronavirus finora testati è di 482.673 (+734 nelle ultime 24 ore). Sono 11.416 i veneti attualmente positivi (+242 da ieri) e 459.416 sono i veneti negativizzati (+487 da ieri). I decessi legati a Covid-19 in Veneto sono saliti a 11.841 (+5 da ieri) e negli ospedali della regione i ricoverati per Covid-19 sono 228 in area non critica (184 positivi e 44 negativizzati) e 45 in terapia intensiva (39 positivi e 6 negativizzati).