Tamponi positivi al coronavirus da inizio pandemia, oltre 480mila in Veneto

Dalle 8 di ieri mattina, 29 ottobre, alle 8 di oggi, la provincia di Verona è stata il territorio del Veneto a registrare il maggior numero di nuovi contagi da coronavirus. Ma nonostante questa crescita di positivi al virus, la situazione negli ospedali rimane sotto controllo, anzi i pazienti Covid nel Veronese sono di poco diminuiti.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 30 OTTOBRE 2021

Sono saliti a 94.023 i casi di positività al virus registrati nel Veronese da inizio pandemia. Casi che nelle ultime 24 ore sono stati 109. I veronesi oggi positivi al virus sono 1.218 (+34 da ieri) ed i negativizzati sono 90.138 (+74 da ieri). Ed è stato purtroppo segnalato, sempre nelle ultime 24 ore, un nuovo decesso legato al coronavirus in provincia di Verona, dove il totale dei morti per Covid è diventato 2.667. E sono scesi da 34 a 33 i pazienti Covid negli ospedali veronesi: sono 5 nell'area non critica di Borgo Roma, 1 in area non critica e 2 in terapia intensiva a Borgo Trento, 7 in area non critica e 1 in terapia intensiva a Legnago, 12 in area non critica e 2 in terapia intensiva a Negrar e 2 in area non critica e 1 in terapia intensiva a Peschiera del Garda.

Con 532 tamponi positivi aggiunti nell'ultima giornata, il conto dei casi di positività al virus in regione è salito a 480.072. I casi ancora in corso sono 10.403 (+188 in 24 ore) mentre quelli che si sono conclusi con la guarigione sono 457.842 (+340 in 24 ore). Ma ci sono anche 11.827 (+4 in 24 ore) casi che sono terminati con un decesso del paziente. Infine negli ospedali della regione ci sono 208 pazienti per Covid-19 in area non critica (164 positivi e 44 negativizzati) e 37 pazienti per Covid-19 in terapia intensiva (31 positivi e 6 negativizzati).