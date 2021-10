Covid-19 in Veneto: il numero dei positivi cala e quello dei decessi è fermo

Tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina non ci sono stati decessi legati al coronavirus in Veneto. In tutta la regione, diminuiscono i cittadini attualmente positivi al virus e calano anche i pazienti Covid negli ospedali. Leggermente in controtendenza la provincia di Verona, dove c'è stato un leggero aumento nei positivi ed è stabile la situazione negli ospedali.

COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 3 OTTOBRE 2021

Dall'inizio della pandemia, in provincia di Verona sono stati accertati 92.135 casi di contagio da coronavirus. Nelle ultime 24 ore, i contagi registrati sono stati 53 ed i veronesi positivi oggi sono 1.124 (+10 da ieri). I deceduti per Covid-19 nel Veronese rimangono 2.660 ed i negativizzati sono saliti a 88.351 (+43 da ieri). Fermo a 33 il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi, i quali si trovano: a Borgo Roma (9 in area non critica, a Borgo Trento (1 in terapia intensiva), a Legnago (10 in area non critica e 1 in terapia intensiva), a Villafranca (2 in terapia intensiva) e a Negrar (8 in area non critica e 2 in terapia intensiva).

In tutto il Veneto, il dato complessivo dei contagi da coronavirus è salito a 470.295, di cui 264 nelle ultime 24 ore. I veneti attualmente positivi sono 10.346 (-87 da ieri) e quelli negativizzati sono 448.171 (+351 da ieri). Invariato il dato dei decessi per Covid-19 in tutta la regione (11.778), cambia invece in meglio il dato sulle ospedalizzazioni per Covid-19: i pazienti positivi e negativizzati in area non critica sono 217 e quelli in terapia intensiva sono 52.