Da inizio pandemia superati i 90mila guariti dal coronavirus nel Veronese

Continua ad essere bassa e costante l'incidenza dei tamponi positivi al coronavirus sul totale dei tamponi eseguiti in Veneto. E con l'aumento dei test fatti, come diretta conseguenza dell'obbligo di Green Pass, aumentano anche i casi di positività rilevati in regione e in provincia di Verona.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 28 OTTOBRE 2021

Nel Veronese, da inizio pandemia sono stati riscontrati 93.839 casi di positività al coronavirus. E sono 78 quelli che si sono aggiunti nelle ultime 24 ore. Oggi, 28 ottobre, è stata però superata quota 90mila negativizzazioni. Sono infatti 90.010 (+48 da ieri) i veronesi che hanno contratto il virus e sono poi guariti. Sono 2.666 (dato invariato nelle ultime 24 ore) i casi di morte legati al Covid-19 in provincia di Verona. Infine, rimangono 1.163 (+30 da ieri) residenti nel Veronese attualmente positivi al coronavirus. Fra questi i ricoverati negli ospedali sono 35: quelli in terapia intensiva sono 5 (1 a Borgo Trento, 2 a Legnago e 2 a Negrar) e quelli negli altri reparti sono 30 (6 a Borgo Roma, 1 a Borgo Trento, 8 a Legnago, 1 a Villafranca, 12 a Negrar e 2 a Peschiera).

Da quando in Veneto si cercano positivi al coronavirus, i tamponi che hanno dato esito positivo sono stati 479.017 (+508 da ieri). I veneti oggi positivi sono 9.945 (+202 da ieri), i negativizzati sono 457.251 (+305 da ieri) ed i deceduti per Covid-19 sono stati 11.821 (+1 da ieri). Negli ospedali della regione ci sono 37 pazienti per Covid-19 in terapia intensiva (31 positivi e 6 negativizzati) e 203 pazienti per Covid-19 negli altri reparti (165 positivi e 38 negativizzati).