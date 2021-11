Covid-19 nel Veronese, i morti non salgono ma aumentano contagi e ricoveri

Padova è la prima provincia del Veneto ad aver superato i 100mila contagiati dal coronavirus da inizio pandemia. Un superamento segnalato nel bollettino di questa mattina, 28 novembre, e che di questo passo potrebbe verificarsi nel Veronese nella prossima settimana.

BOLLETTINO COVID-19 VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 28 NOVEMBRE 2021

I tamponi positivi al coronavirus conteggiati durante tutta questa emergenza in provincia di Verona sono diventati 98.528, compresi i 255 che si sono aggiunti tra le 8 di ieri mattina e le 8 di oggi. I veronesi attualmente positivi sono 3.442 (+169 da ieri) mentre coloro che hanno superato la malattia sono 92.402 (+86 da ieri). I morti veronesi per Covid-19 rimangono 2.684, mentre in un giorno sono saliti da 70 a 75 i pazienti positivi ricoverati negli ospedali della provincia scaligera. Sono 21 in area non critica a Borgo Roma, 2 in area non critica e 5 in terapia intensiva a Borgo Trento, 20 in area non critica e 2 in terapia intensiva a Legnago, 7 in area non critica a Villafranca di Verona, 2 in area non critica a Bovolone, 11 in area non critica e 2 in terapia intensiva a Negrar, 2 in area non critica e 1 in terapia intensiva a Peschiera del Garda.

Altri 2.082 positivi al coronavirus si sono aggiunti nelle ultime 24 ore in Veneto, dove il totale dei tamponi positivi al virus da inizio pandemia è salito a 513.531. I veneti che oggi sono positivi sono 28.896 (+1.284 da ieri) e quelli negativizzati sono 472.688 (+792 da ieri). I morti per Covid-19 in Veneto sono arrivati a 11.947 (+6 da ieri) ed i pazienti per Covid-19 negli ospedali regionali sono 513 in area non critica e 93 in terapia intensiva.