Quasi 60mila positivi al coronavirus nel Veronese, più di 400 in ospedale

Nelle 24 ore precedenti le 8 di questa mattina, 27 gennaio, i casi di positività al coronavirus registrati in Veneto sono stati 18.998, individuati con 18.522 tamponi molecolari e 142.658 antigenici. In provincia di Verona i nuovi casi sono stati 3.494. E sia a livello regionale che a livello scaligero, i nuovi positivi sono stati più numerosi dei nuovi negativizzati.

Scarica qui il bollettino Covid del Veneto aggiornato al 27 gennaio 2022

Il totale dei casi di positività al coronavirus in provincia di Verona è salito a 211.696 (+3.494 in un giorno), ma di questi solo 58.926 (+400 in 24 ore) sono attualmente attivi. Quelli che si sono conclusi con un decesso sono 2.851 (+2 in 24 ore), mentre i restanti 149.919 (+3.092 in un giorno) hanno avuto come esito la guarigione. Infine, questa mattina erano presenti negli ospedali veronesi 410 pazienti Covid: 86 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 53 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 59 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 48 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 40 a Villafranca di Verona (di cui 9 in terapia intensiva), 14 a Marzana, 19 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 48 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva), 34 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva) e 8 al Centro riabilitativo veronese.

In tutta la regione, da inizio pandemia, i tamponi che hanno avuto esito positivo al coronavirus sono stati 1.102.848 (+18.998 da ieri). I veneti positivi oggi sono 262.481 (+2.923 in 24 ore), quelli negativizzati sono 827.301 (+16.053 in 24 ore) ed i deceduti per Covid sono 13.066 (+22 in 24 ore). I ricoverati per Covid-19 in area non critica sono 1.847 e quelli in terapia intensiva sono 185.