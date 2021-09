Coronavirus: dati stabili nel Veronese, miglioramento al livello regionale

Calano di poco i positivi al coronavirus negli ospedali veronesi e crescono di poco quelli al di fuori degli ospedali. Il bollettino di oggi, 26 settembre, sull'emergenza Covid-19 in Veneto fotografa un andamento stabile in provincia di Verona, mentre nel contesto regionale prosegue il miglioramento.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 26 SETTEMBRE 2021

Da inizio pandemia alle 8 di questa mattina, i casi di contagio da coronavirus certificati in provincia di Verona sono stati 91.741, di cui 46 nelle ultime 24 ore. I casi attualmente attivi, ovvero i veronesi oggi positivi al virus, sono 1.436 (+5 rispetto a ieri) mentre i negativizzati sono 87.646 (+41 da ieri). Restano immutati a 2.659 i casi di decesso legato al coronavirus registrati nel Veronese. Infine, sono sette gli ospedali veronesi che stanno ricoverando pazienti Covid. Il numero di questi pazienti è sceso da 47 da 46 e sono così distribuiti: 9 in area non critica a Borgo Roma, 1 in area non critica e 2 in terapia intensiva a Borgo Trento, a Legnago 12 in area non critica e 2 in terapia intensiva, 2 in area non critica a San Bonifacio, 2 a Villafranca in terapia intensiva, a Negrar 13 in area non critica e 2 in terapia intensiva e 1 in area non critica a Peschiera del Garda.

Sono 316 i tamponi positivi al coronavirus conteggiati in Veneto dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi. Il totale dei casi di positività al virus in regione è arrivato a 467.943. Di questi, 11.303 (-76 da ieri) si riferiscono a veneti attualmente positivi al coronavirus mentre 444.882 (+390 da ieri) sono casi che si sono poi negativizzati. I rimanenti 11.758 (+2 da ieri) sono invece i casi che si sono purtroppo conclusi con il decesso del contagiato. Negli ospedali della regione, questa mattina, erano presenti 248 pazienti per Covid-19 in area non critica (203 positivi e 45 negativizzati) e 54 in terapia intensiva (47 positivi e 7 negativizzati).