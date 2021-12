Negli ospedale veneti più di 1.200 pazienti Covid. E in un giorno 16 deceduti

In Veneto, quella di oggi, 24 dicembre, sarà una vigilia di Natale da 600mila contagiati dal coronavirus da inizio pandemia. Alle 8 di questa mattina, infatti, erano 599.939 i casi positivi riscontrati durante tutta questa emergenza. Casi che sono stati scoperti eseguendo 8.136.675 tamponi molecolari e 12.919.282 tamponi antigenici. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi in tutta la regione sono 5.074, con 27.015 tamponi molecolari e 90.505 antigenici effettuati.

Scarica qui il bollettino Covid-19 del Veneto aggiornato alle 8 del 24 dicembre 2021

Se in tutta la regione sono stati trovati da inizio pandemia 600mila positivi al coronavirus, nel Veronese il loro numero è di 110.746, compresi gli 896 trovati tra nelle ultime 24 ore. I veronesi oggi positivi sono diventati più di 10mila (10.173, +506 da ieri) e quelli che oggi sono negativizzati sono 97.850 (+390 da ieri). Resta per fortuna invariato il numero dei veronesi morti per Covid-19 (2.723), sale invece a 159 (+11 da ieri) il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi. Sono 29 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 31 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 32 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio in terapia intensiva, 21 a Villafranca (di cui 6 in terapia intensiva), 8 a Marzana, 7 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 17 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 11 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Sui 599.939 casi di positività al coronavirus finora scoperti in Veneto (+5.074 da ieri), quelli attualmente attivi sono 66.998 (+1.487 da ieri) e quelli conclusi con una guarigione sono 520.684 (+3.571 da ieri). I positivi che sono deceduti per Covid-19 in Veneto sono 12.257 (+16 da ieri), mentre quelli che sono oggi ricoverati in ospedale sono 1.098 in area non critica (1.213 contando anche i negativizzati) e 153 in terapia intensiva (163 contando anche i negativizzati).