Covid-19: 11.815 deceduti in Veneto da inizio pandemia, uno nelle ultime 24 ore

Una settimana di Green Pass obbligatorio per accedere al posto di lavoro, tanti non vaccinati contro il coronavirus hanno dovuto farsi il tampone e con l'aumento dei test eseguiti aumentano anche i positivi al virus scovati in Veneto. Potrebbe essere questa la spiegazione della crescita dei cittadini attualmente positivi in regione e in provincia di Verona.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 22 OTTOBRE 2021

Nel Veronese, almeno 93.437 cittadini sono stati contagiati dal coronavirus da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività accertati sono stati 63 e i veronesi oggi positivi sono 1.074 (+10 da ieri). Un decesso per Covid-19 avvenuto dalle 8 di ieri mattina ha fatto salire il numero dei morti veronesi causati dal virus a 2.665. Ma sono aumentati anche i negativizzati che oggi sono 89.698 (+52 da ieri). E i pazienti Covid negli ospedali della provincia scaligera sono diventati 40 oggi (+2 rispetto a ieri). Sono 13 in area non critica a Borgo Roma; 1 in terapia intensiva a Borgo Trento; 13 in area non critica e 1 in terapia intensiva a Legnago; 2 in area non critica a San Bonifacio; 8 in area non critica e 1 in terapia intensiva a Negrar; e 1 in terapia intensiva a Peschiera del Garda.

In Veneto, 381 cittadini sono risultati positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore e sono 476.420 i casi di positività accertati durante tutta l'emergenza. Sono 9.053 (+88 da ieri) i veneti oggi positivi al virus e sono 455.552 quelli negativizzati (+292 da ieri). I decessi per Covid-19 in Veneto sono saliti a 11815 (+1 da ieri) e i ricoverati per Covid-19 negli ospedali della regione sono 30 in terapia intensiva (26 positivi e 4 negativizzati) e 209 in area non critica (165 positivi e 44 negativizzati).