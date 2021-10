Coronavirus, in un giorno 100 nuovi contagi nel Veronese e più di 400 in Veneto

Circa un centinaio di nuovi contagi da coronavirus nel Veronese e oltre 400 in Veneto. Cominciano a farsi costanti queste cifre sulla pandemia in regione. Cifre che portano ad una crescita di cittadini attualmente positivi al virus e ad un lieve aumento di pazienti Covid negli ospedali.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 21 OTTOBRE 2021

In 20 mesi di emergenza pandemica, i veronesi di cui è stato accertato il contagio sono 93.374 (+100 rispetto a ieri). In provincia di Verona sono& 1.064 i positivi oggi (+40 rispetto a ieri) e 89.646 i negativizzati (+60 rispetto a ieri). Le vittime di Covid-19 nel Veronese rimangono 2.664, ma sono saliti da 37 a 38 i positivi al virus ricoverati in ospedale: 12 pazienti in area non critica a Borgo Roma; 2 pazienti in terapia intensiva a Borgo Trento; 12 pazienti in area non critica e 1 in terapia intensiva a Legnago; 2 pazienti in area non critica a San Bonifacio; e 8 pazienti in area non critica e 1 in terapia intensiva a Negrar.

Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 446 veneti positivi al coronavirus e sono 476.039 quelli contagiati durante tutta la pandemia. Attualmente risultano positivi 8.965 cittadini in tutta la regione (+97 da ieri) e sono 455.260 i negativizzati (+145 da ieri). Quattro i deceduti tra ieri e questa mattina per Covid-19 (11.814 quelli totali) e i ricoverati per Covid negli ospedali veneti sono 33 in terapia intensiva (28 positivi e 5 negativizzati) e 196 negli altri reparti (153 positivi e 43 negativizzati).