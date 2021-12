Coronavirus, i deceduti in Veneto saliti a 12.201, +26 in un giorno

Alle 8 di questa mattina, 21 dicembre, la Regione Veneto ha contato 4.716 nuovi casi di positività al coronavirus in tutta la regione. Casi individuati in 24 ore con 24.183 tamponi molecolari e 121.571 tamponi antigenici.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO AL 21 DICEMBRE 2021

Sono 852 i nuovi contagiati dal virus scoperti nelle ultime 24 ore in provincia di Verona, dove i contagiati totali sono saliti a 108.263. Attualmente, sono positivi nel Veronese 8.746 cittadini (+388 da ieri) e 96.798 sono i negativizzati (+462 da ieri). Due i decessi per Covid-19 nel territorio scaligero tra ieri e questa mattina (2.719 da inizio pandemia). E nove i posti in letti in più rispetto a ieri (143 in totale) occupati negli ospedali veronesi da pazienti Covid. Pazienti ricoverati a Borgo Roma (28 in area non critica e 1 in terapia intensiva), Borgo Trento (15 in area non critica e 7 in terapia intensiva), Legnago (21 in area non critica e 4 in terapia intensiva), San Bonifacio (2 in area non critica e 2 in terapia intensiva), Villafranca (16 in area non critica e 5 in terapia intensiva), Marzana (7 in area non critica), Bussolengo (7 in area non critica), Bovolone (1 in area non critica), Negrar (16 in area non critica e 2 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (7 in area non critica e 2 in terapia intensiva).

In tutta la regione, il coronavirus ha contagiato 585.320 cittadini finora (4.716 nelle ultime 24 ore), ma quelli che sono positivi oggi sono 62.774 (+1.370 da ieri). I negativizzati sono 510.345 (+3.320 da ieri) ed i deceduti per Covid-19 sono 12.201 (+26 da ieri). Negli ospedali del Veneto, i pazienti per Covid-19 sono 1.167 in area non critica e 174 in terapia intensiva.