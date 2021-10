Nelle ultime 24, tre decessi per Covid-19 in Veneto. Uno nel Veronese

Continua il saliscendi di cifre nell'andamento dei ricoveri e dei contagi da coronavirus in Veneto. Miglioramenti e peggioramenti si alternato, ma con misure diverse e fortunatamente finora i miglioramenti sono più frequenti e consistenti dei peggioramenti.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO AL 20 OTTOBRE 2021

In 24 ore, dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina, sono 101 i casi di positività al coronavirus accertati in provincia di Verona, dove i contagi totali sono saliti a 93.274. I veronesi oggi positivi al virus sono 1.024 (+24 da ieri) ed i negativizzati sono 89.586 (+76 da ieri). Nell'ultima giornata è stato registrato un decesso per Covid-19 nel Veronese, dove le vittime del coronavirus sono diventate 2.664 da inizio pandemia. E sono saliti da 36 a 37 i pazienti Covid negli ospedali della provincia scaligera. Cinque sono le strutture ospedaliere che stanno curando cittadini positivi al virus e sono quelle di Borgo Roma, con 13 pazienti in area non critica; Borgo Trento, con 2 pazienti in terapia intensiva; di Legnago, con 12 pazienti in area non critica e 1 in terapia intensiva; di San Bonifacio, con un paziente in area non critica; e di Negrar con 7 pazienti in area non critica e 1 in terapia intensiva.

In Veneto i casi di positività al coronavirus da inizio pandemia sono arrivati a 475.593 (+455 da ieri), ma il numero dei cittadini attualmente positivi non è cambiato di molto (8.868, +51 da ieri). I negativizzati sono saliti a 454.915 (+401 da ieri) ed i decessi correlati a Covid-19 sono diventati 11.810 (+3 da ieri). Infine, negli ospedali della regione calano i pazienti per coronavirus in terapia intensiva (da 36 a 32, fra cui 27 positivi) ma aumentano quelli negli altri reparti (da 193 a 202, fra cui 159 positivi).