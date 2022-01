Capodanno passato, la pandemia resta: quasi 4mila nuovi contagi in regione

Il giorno di Capodanno non ha fatto eccezione e come ogni giorno di festa mostra un numero di nuovi contagi da coronavirus più basso rispetto ai giorni precedenti. Una conseguenza del probabile calo nei test effettuati. Continua però a crescere il numero dei veneti attualmente positivi al virus.

Scarica qui il bollettino sui contagi e i ricoveri da coronavirus in Veneto aggiornato al 2 gennaio 2022

Con i 955 nuovi positivi individuati tra le 8 di ieri mattina e le 8 di stamane, i casi di positività accertati nel Veronese da inizio pandemia sono diventati 122.413. I veronesi oggi positivi al virus sono 19.199 (+748 da ieri), i negativizzati sono 100.472 (+204 da ieri) e sono saliti a 2.742 (+3 da ieri) i deceduti per Covid-19. E i pazienti Covid negli ospedali veronesi sono diventati 210 (+9 nelle ultime 24 ore), così distribuiti: 34 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 37 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 55 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio in terapia intensiva, 25 a Villafranca (di cui 8 in terapia intensiva), 6 a Marzana, 7 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 32 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 11 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).

La pandemia da Covid-19 in Veneto finora ha contagiato 663.809 cittadini, di cui 3.816 nelle ultime 24 ore. Oggi in tutta la regione ci sono 106.799 veneti che sanno di essere positivi (+2.908 da ieri) e 544.602 veneti che hanno superato l'infezione (+895 da ieri). I morti per Covid-19 sono diventati 12.408 (+13 da ieri), mentre i ricoverati per Covid-19 sono 1.264 in area non critica e 202 in terapia intensiva.