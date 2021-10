Covid-19 in Veneto, anche con 300 nuovi contagi il numero di positivi scende

Quasi 300 nuovi contagi da coronavirus in un giorno in Veneto, ma il numero dei positivi al virus è nettamente calato in 24 ore e la speranza è che, dopo essere scesi stabilmente sotto la soglia dei 10mila veneti attualmente positivi, si possa pensare che anche la soglia dei 9mila sia ormai alle spalle. E questo dovrebbe portare anche a meno pazienti Covid negli ospedali, anche se ancora la pressione ospedaliera generata dal coronavirus è stabile.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 19 OTTOBRE 2021

Sono diventati 93.173 i casi totali di positività al coronavirus accertati nel Veronese, sono 61 in più di ieri. Ma i veronesi oggi positivi sono 1.000 (-45 rispetto a ieri) ed i negativizzati sono saliti a 89.510 (+106 da ieri). Non si sono registrati nuovi casi di decesso connessi al coronavirus e quindi il loro numero in provincia di Verona rimane 2.663, mentre c'è una lieve risalita dei pazienti Covid in ospedale, passati da 32 a 36. I positivi al virus si trovano ricoverati a Borgo Roma (13 in area non critica), a Borgo Trento (3 in terapia intensiva) a Legnago (10 in area non critica e 1 in terapia intensiva) e a Negrar (8 in area non critica e 1 in terapia intensiva).

In Veneto, la Regione ha conteggiato fino alle 8 di questa mattina 475.138 casi di contagio da coronavirus, di cui 294 avvenuti nelle ultime 24 ore. Sono però 8.817 i veneti attualmente positivi, 190 in meno rispetto a ieri. Le negativizzazioni sono salite a 454.514 (+479 da ieri) e sono 5 i morti per Covid registrati dalle 8 di ieri mattina (11.807 in totale). Stabili a 36 i ricoverati per Covid-19 nelle terapie intensive della regione, saliti a 193 i ricoverati per Covid-19 negli altri reparti.