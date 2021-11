Covid-19 a Verona: in 24 ore tanti nuovi contagi ma ricoverati e morti sono invariati

Con 21.472 tamponi molecolari 63.735 tamponi antigenici eseguiti tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina, in Veneto sono stati trovati 1.283 cittadini positivi al coronavirus. Un dato pronunciato dal presidente della Regione Luca Zaia durante la lettura del bollettino di oggi.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 19 NOVEMBRE 2021

Soffermandosi solo sulle cifre della provincia di Verona, sono diventati 96.521 i casi di positività al coronavirus registrati da inizio pandemia (+171 nelle ultime 24 ore). I veronesi oggi positivi al virus sono 2.396 (+50 da ieri) e 91.445 sono invece i negativizzati (+121 da ieri). Invariato il numero dei decessi scaligeri per Covid-19 (2.680) e non cambia neanche il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi. Sono sempre 51 e sono così distribuiti: 12 a Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 18 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 3 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 7 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda.

In tutta la regione, dall'inizio dell'emergenza, sono stati contati 497.612 tamponi positivi al coronavirus (+1.283 da ieri). Sono 19.297 i veneti che attualmente risultano positivi (+669 da ieri) e 466.423 coloro che si sono negativizzati (+614 da ieri). Ferme a 11.892 le vittime venete di Covid-19, i ricoverati per Covid sono saliti a 357 in area non critica e a 64 in terapia intensiva.