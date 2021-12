Covid-19 in provincia di Verona: positivi saliti a 8.132, di cui 130 in ospedale

Il totale dei casi al coronavirus scoperti nelle 24 ore antecedenti le 8 di questa mattina, 19 dicembre, è stato in Veneto pari a 3.442, a fronte di 19.222 tamponi molecolari e di 68.912 tamponi antigenici effettuati.

SCARICABILE QUI IL REPORT COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 19 DICEMBRE 2021

Dei 3.442 casi individuati in tutta la regione, 552 sono stati registrati in provincia di Verona dove da inizio pandemia il numero di contagiati è salito a 107.078. I veronesi di cui oggi è nota la positività al coronavirus sono 8.132 (+332 da ieri). I negativizzati veronesi sono diventati 96.230 (+219 da ieri). I morti per Covid-19 nel Veronese sono saliti a 2.716 (+1 da ieri) ed i positivi al virus ricoverati negli ospedali veronesi in un giorno sono passati da 126 a 130, così distribuiti: 29 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 21 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 23 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 16 a Villafranca (di cui 4 in terapia intensiva), 7 a Marzana, 8 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 15 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 7 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).

Con i 3.442 positivi delle ultime 24 ore, i contagiati dal coronavirus durante tutta la pandemia sono diventati 578.300. Attualmente ci sono in tutta la regione 60.161 positivi (+1.756 da ieri) e 505.969 negativizzati (+1.677 da ieri). Purtroppo è stato aggiornato anche il numero delle vittime di Covid-19 in Veneto, saliti a 12.170 (+9 da ieri), ed i ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 1.105 in area non critica e 159 in terapia intensiva.