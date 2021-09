Coronavirus in Veneto: numeri stabili negli ospedali e positivi in diminuzione

Positivi al virus in calo, nonostante le nuove infezioni, e pazienti Covid stabili negli ospedali. Da un po' di tempo è questo l'andamento del coronavirus in Veneto e nel Veronese. Andamento confermato anche dal bollettino diffuso oggi dalla Regione Veneto.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 18 SETTEMBRE

I casi positivi al coronavirus scovati dall'inizio della pandemia ad oggi in provincia di Verona sono stati 91.299 (+84 nelle ultime 24 ore), ma i veronesi attualmente positivi sono scesi a 1.664 (-27 da ieri). I negativizzati sono aumentati e oggi sono 86.979 (+112 da ieri), mentre un riconteggio dei deceduti per Covid-19 ha fatto scendere il loro numero a 2.656 (-1 da ieri). I pazienti Covid negli ospedali veronesi sono passati dai 57 di ieri ai 56 di oggi. E sono così distribuiti: 16 in area non critica all'ospedale di Borgo Roma, 3 a Borgo Trento in terapia intensiva, 17 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 4 in area non critica a Villafranca di Verona, 15 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 in area non critica a Peschiera del Garda.

Con i 536 tamponi positivi contati nelle ultime 24 ore, i casi di positività al coronavirus accertati in regione sono diventati 464.819. I veneti attualmente positivi sono 12.211 (-157 da ieri), i negativizzati sono 440.870 (+691 da ieri) ed i deceduti per Covid-19 sono 11.738 (+2 in 24 ore). Nelle terapie intensive del Veneto ci sono 56 pazienti per Covid, di cui 51 positivi al virus, mentre negli altri reparti sono 263 i pazienti per Covid (218 positivi e gli altri negativizzati).