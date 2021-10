Coronavirus, stabili i contagiati e i ricoveri in Veneto e nel Veronese

Gira attorno ai mille nel Veronese e ai 9mila in Veneto il numero dei cittadini attualmente positivi al coronavirus. I giorni passano tra cali e risalite, senza però che la situazione migliori o peggiori in modo netto. Ed anche negli ospedali, la presenza di pazienti Covid rimane stabile.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 18 OTTOBRE 2021

Dalle 8 di domenica mattina alle 8 di questa mattina sono 22 i casi di positività al coronavirus segnalati in provincia di Verona, dove il totale dei positivi da inizio pandemia è salito a 93.112. Sono 1.045 i veronesi oggi positivi al virus (+18 da ieri) e 89.404 i negativizzati (+4 da ieri). Rimangono 2.663 le vittime veronesi di Covid-19, mentre salgono da 30 a 32 i positivi ricoverati negli ospedali della provincia. Sono 11 nell'area non critica di Borgo Roma, 3 in terapia intensiva a Borgo Trento, 10 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva) e 8 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva).

In tutto il Veneto sono stati 155 i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e 474.844 quelli registrati dal febbraio 2020. I veneti che sono attualmente positivi al virus sono 9.007 (+29 da ieri) e quelli che si sono negativizzati sono 454.035 (+124 da ieri). Due sono state le vittime di Covid-19 in Veneto dalla 8 di ieri mattina e sono quindi diventati 11.802 i morti per Covid in tutta la regione durante la pandemia. Negli ospedali regionali resta fermo a 36 il numero dei pazienti per Covid in terapia intensiva (31 positivi e 5 negativizzati) mentre negli altri reparti i pazienti per Covid sono 182 (135 positivi e 47 negativizzati).