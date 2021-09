Da inizio pandemia, più di 91mila contagiati dal coronavirus nel Veronese

In provincia di Verona sono stati superati i 91mila casi di contagio da coronavirus da inizio pandemia. È la provincia con più casi in Veneto, ma nelle ultime 24 ore è stata quella con il minor numero di tamponi positivi (7) ed il numero dei veronesi attualmente positivi è calato ancora.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNATO ALLE 8 DEL 16 SETTEMBRE 2021

Sono 7 i casi di positività al coronavirus accertati nel Veronese dalle 8 di ieri mattina, mentre sono 91.004 quelli accertati dall'inizio dell'emergenza. I veronesi oggi positivi sono 1.718 (-15 da ieri), quelli negativizzati sono 86.630 (+22 da ieri) e rimangono 2.656 i decessi legati al virus in terra scaligera. Negli ospedali veronesi, i pazienti Covid sono 54 (+1 rispetto a ieri) e si trovano: in area non critica all'ospedale di Borgo Roma (16), a Borgo Trento in terapia intensiva (3), a Legnago (16 in area non critica e 2 in terapia intensiva), a Villafranca di Verona (4 in area non critica), a Negrar (10 in area non critica e 2 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (1 in area non critica).

In tutta la regione, i casi di positività al coronavirus accertati sono stati 463.820 in totale e 613 nelle ultime 24 ore. I veneti attualmente positivi al virus sono 12.456 (+37 rispetto a ieri), i negativizzati sono 439.632 (+575 da ieri) ed i decessi connessi a Covid-19 sono stati finora 11.732 (+1 da ieri). Negli ospedali veneti, tra positivi al virus e negativizzati, ci sono 261 pazienti in area non critica e 56 in terapia intensiva.