Da inizio pandemia, più di 93mila contagiati nel Veronese. Ma la situazione migliora

La provincia di Verona ha superato i 93mila contagi da coronavirus dall'inizio della pandemia. Nel bollettino delle 8 di questa mattina, 16 ottobre, si legge questo dato che però non nasconde una situazione in lento miglioramento. I cittadini attualmente positivi sono in calo, è il secondo giorno consecutivo senza morti per Covid-19 e diminuisce anche la pressione ospedaliera dei pazienti Covid.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 16 OTTOBRE 2021

Da quanto il loro numero viene conteggiato e registrato, i tamponi positivi al coronavirus sono cresciuti nel Veronese, arrivando oggi a 93.032 (+58 nelle ultime 24 ore). Non aumenta, invece, il numero dei decessi per Covid-19, fisso ancora a 2.663. I veronesi oggi positivi sono 1.019 e rispetto a ieri sono 18 in meno. Questo perché continua a crescere il gruppo di coloro che hanno superato l'infezione del virus. In provincia di Verona, i negativizzati sono diventati 89.350 (+76 da ieri). Infine, sono quattro gli ospedali veronesi che stanno ricoverando pazienti positivi al coronavirus. I numero dei pazienti Covid da ieri è sceso da 34 a 32. In terapia intensiva sono sempre 6 (3 a Borgo Trento, 2 a Legnago e 1 a Negrar), ma negli altri reparti sono scesi a 26 (10 a Borgo Roma, 9 a Legnago e 7 a Negrar).

Il quadro della provincia di Verona riproduce in piccolo quella della regione. In Veneto, i casi di positività al coronavirus sono saliti a 474.436 (+398 nelle ultime 24 ore), ma i veneti attualmente positivi sono 16 in meno rispetto a ieri (da 9.068 a 9.052). Il numero dei morti veneti per Covid-19 è rimasto invariato (11.800), mentre è schizzata a 453.584 la cifra dei negativizzati (+414 da ieri). Negli ospedali regionali ci sono 30 positivi al coronavirus e 5 negativizzati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti i positivi al virus sono 136 e 47 sono i negativizzati.