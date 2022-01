Coronavirus, i positivi in Veneto sono quasi 250mila. Un quinto vive nel Veronese

«La tabella per oggi è stata composta in forma ridotta per problemi tecnici». È dunque a causa di un problema tecnico che la Regione Veneto questa mattina, 15 gennaio, non ha potuto trasmettere un bollettino sull'emergenza Covid completo. Le informazioni principali, comunque, sono state riportate. Al resoconto sui nuovi contagi da Sars-Cov-2 non manca nulla, mentre nella tabella sui ricoveri non c'è la suddivisione dei pazienti Covid tra i singoli ospedali del Veneto.

Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, i nuovi casi positivi al coronavirus in Veneto sono stati 19.539, di cui 4.034 in provincia di Verona. E da inizio pandemia, i casi di positività complessivamente individuati sono stati 868.413 in tutta la regione e 165.186 nel Veronese.

In questo momento, vivono in tutta la regione 249.145 cittadini che sanno di essere positivi al virus. Tra di loro, sono 51.943 i veronesi. I negativizzati sono 606.564 in tutta la regione e 110.458 in provincia di Verona. E le vittime di Covid-19 sono state 12.704 in Veneto, di cui 2.785 nel Veronese.

Infine, i ricoverati per Covid-19 in Veneto sono 1.757 in area non critica e 205 in terapia intensiva. Di questi, i positivi sono 1.549 in area non critica e 181 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto aggiornato al 15 gennaio 2022