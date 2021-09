Covid-19, ancora contagi ma positivi in calo. Un morto nel Veronese, 7 in Veneto

Il coronavirus contagia ancora in Veneto e in provincia di Verona ma la velocità di contagio è inferiore alla velocità di guarigione e quindi il numero di positivi al virus diminuisce, mentre il numero dei pazienti Covid negli ospedali è stabile.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 14 SETTEMBRE 2021

Da inizio pandemia, in provincia di Verona, sono stati accertati 90.924 casi di positività al coronavirus, di cui 81 registrati nelle 24 ore successive alle 8 di ieri mattina. Attualmente, però, i veronesi positivi al virus sono 1.765 (-63 da ieri) ed i negativizzati sono 86.504 (+143 da ieri). Un morto per Covid-19 è stato segnalato nel Veronese ieri ed i deceduti legati al virus sono così saliti a 2.655. Infine, i positivi al virus oggi ricoverati negli ospedali veronesi sono 57, come ieri, e sono così distribuiti: 16 in area non critica all'ospedale di Borgo Roma, 3 a Borgo Trento in terapia intensiva, 18 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 2 in area non critica a San Bonifacio, 4 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva), 13 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda in area non critica.

Con i 427 casi di positività processati nelle ultime 24 ore, il totale dei contagiati dal coronavirus in Veneto è salito a 462.682, ma attualmente sono positivi al virus 12.589 veneti (-295 da ieri). I negativizzati sono saliti a 438.365 (+715 da ieri) ma purtroppo sono aumentati anche i morti per Covid-19, diventati 11.728 (+7 da ieri). Infine, contando positivi e negativizzati, negli ospedali veneti i pazienti Covid sono 261 in area non critica e 59 in terapia intensiva.