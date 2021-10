Leggero aumento dei pazienti Covid negli ospedali, ma i contagiati calano

Aggiornato alle 8 di questa mattina, 13 ottobre, il nuovo bollettino sul coronavirus in Veneto mostra un solo decesso nelle ultime 24 ore in tutta la regione. Decesso registrato in provincia di Verona. Altro dato triste è il leggero incremento dei pazienti in ospedale per Covid-19. Miglioramenti, invece, nei contagiati che calano.

COVID-19 IN VENETO - BOLLETTINO DELLE 8 DEL 13 OTTOBRE 2021

Da inizio pandemia, in provincia di Verona, sono stati conteggiati 92.823 contagi ufficiali dal coronavirus (+90 rispetto a ieri), i positivi al virus di oggi sono 1.052 (-21 da ieri) e 89.108 sono i veronesi negativizzati (+110 da ieri). L'unico decesso legato al coronavirus registrato in regione tra ieri e stamattina è avvenuto nel Veronese, dove le vittime di Covid-19 sono diventate 2.663. Nelle terapie intensive veronesi, i pazienti Covid sono diminuiti di uno tra ieri e oggi, passando da 7 a 6 (3 a Borgo Trento, 2 a Legnago e 1 a Negrar). Negli altri reparti, invece, i pazienti Covid sono aumentati, passando da 25 a 30 (12 a Borgo Roma, 8 a Legnago, 3 a San Bonifacio, 1 a Villafranca e 6 a Negrar).

In tutta la regione, i cittadini che sono stati finora contagiati dal coronavirus sono 473.362, di cui 348 nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono inferiori alle negativizzazioni e quindi il numero di veneti attualmente positivi al virus è sceso a 9.123 (-108 da ieri) ed i negativizzati sono saliti a 452.440 (+455 da ieri). I decessi associati a Covid-19 sono aumentati di uno, diventando 11.799. Infine, i pazienti per Covid-19 negli ospedali del Veneto sono 38 in terapia intensiva e 200 negli altri reparti.