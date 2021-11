Dall'inizio dell'emergenza coronavirus superati i 490mila contagi in Veneto

Superati i 490mila contagiati dal coronavirus in Veneto da inizio pandemia. In questo momento ci sono oltre 15mila positivi al virus in tutta la regione, di cui poco più 2mila in provincia di Verona. Crescono rapidamente i numeri del Covid-19, ma fortunatamente solo all'esterno degli ospedali veneti.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 13 NOVEMBRE 2021

Nelle 24 ore che hanno preceduto le 8 di questa mattina sono stati registrati nel Veronese 152 nuovi contagi da coronavirus. Il totale dei tamponi positivi al virus finora accumulati in provincia di Verona è salito a 95.664. I veronesi oggi positivi sono tornati sopra quota 2mila (2.009, +76 da ieri) e quelli negativizzati sono 90.981 (+75 da ieri). I deceduti veronesi per Covid-19 sono saliti a 2.674 (+1 da ieri), mentre restano 44 i pazienti Covid negli ospedali veronesi. Sono 7 in area non critica a Borgo Roma, 1 in area non critica 4 in terapia intensiva a Borgo Trento, 13 in area non critica e 1 in terapia intensiva a Legnago, 1 in area non critica e 1 in terapia intensiva a Villafranca, 2 in area non critica a Bovolone, 7 in area non critica e 3 in terapia intensiva a Negrar e 2 in area non critica e 2 in terapia intensiva a Peschiera del Garda.

Con 1.125 tamponi positivi nelle ultime 24 ore sono diventati 490.423 i casi di contagio da coronavirus in Veneto. I casi che sono attualmente attivi sono 15.461 (+589 da ieri) mentre le negativizzazioni sono 463.090 (+534 da ieri). I deceduti per Covid-19 in tutta la regione sono 11.872 (+2 da ieri) ed i ricoverati per Covid-19 negli ospedali del Veneto sono 299 in area non critica e 60 in terapia intensiva.