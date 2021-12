Coronavirus, da inizio pandemia più di 550mila veneti contagiati

Dall'inizio della pandemia, il coronavirus ha contagiato più di 550mila veneti, tra cui più di 103mila veronesi. Numeri che purtroppo continuano a salire a ritmo sostenuto, come si vede nel bollettino delle 8 di questa mattina, 12 dicembre.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 12 DICEMBRE 2021

I contagiati dal coronavirus in provincia di Verona sono stati fino a questa mattina 103.242, con 451 nuovi casi registrati dalle 8 di ieri. I veronesi di cui è nota la positività al virus oggi sono 5.947 (+301 da ieri), mentre 94.591 (+148 da ieri) sono coloro che hanno contratto il virus e sono guariti. Morti per Covid-19 nel Veronese: 2.704 (+2 da ieri). E diminuiti da 116 a 113 i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali veronese. Se ne contano 27 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva),14 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 18 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 16 a Villafranca di Verona (di cui 4 in terapia intensiva), 9 a Marzana, 6 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 13 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 5 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).

In Veneto, il totale dei contagi conta 552.021 casi da inizio pandemia e 3.271 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Oggi in tutta la regione ci sono 49.241 positivi (+1.542 da ieri) e 490.725 negativizzati (+1.724 da ieri). I decessi connessi a Covid-19 in Veneto sono saliti a 12.055 (+5 da ieri) ed i ricoveri sempre legati alla malattia scatenata dal coronavirus sono 894 in area non critica e 133 in terapia intensiva.