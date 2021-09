Coronavirus nel Veronese: 1.827 positivi fra cui 56 ricoverati in ospedale

Sono più evidenti a livello regionale rispetto a quelli della provincia di Verona, ma ci sono miglioramenti nei dati sull'emergenza coronavirus in Veneto.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE ORE 8 DELL'11 SETTEMBRE 2021

In provincia di Verona possono dirsi stabili i numeri di questa mattina, 11 settembre, su Covid-19. Dall'inizio della pandemia sono stati scoperti 90.746 casi di positivi, 98 dei quali refertati dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi. Oggi, nel Veronese, i cittadini positivi sono 1.827 (-1 rispetto a ieri) e quelli negativizzati sono 86.266 (+99 da ieri). Rimangono invece 2.653 le vittime veronesi del virus. E scendono da 56 a 53 i positivi ricoverati negli ospedali della provincia scaligera: 12 in area non critica all'ospedale di Borgo Roma, 4 a Borgo Trento in terapia intensiva, 18 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 2 in area non critica a San Bonifacio, 3 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva), 12 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera del Garda in terapia intensiva.

Più netta la diminuzione di positivi e ricoverati per Covid-19 in tutta la regione. In Veneto sono stati finora contati 461.499 contagi da coronavirus (596 nelle ultime 24 ore). I positivi al virus in Veneto sono attualmente 12.902 (-271 da ieri) e 436.878 sono i negativizzati (+867 da ieri). I morti per Covid-19 in tutta la regione sono in totale 11.719, numero invariato da ieri. Negli ospedali veneti ci sono 240 pazienti per Covid-19 in area non critica (di cui 199 positivi) e 57 in terapia intensiva (di cui 52 positivi).