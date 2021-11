Coronavirus, in Veneto 362 nuovi positivi ma con tanti tamponi eseguiti

Sono 362 i casi di positività al coronavirus scovati in Veneto dalle 8 di ieri, 31 ottobre, alle 8 di questa mattina. Nello stesso arco temporale sono stati eseguiti 5.820 tamponi molecolari e 6.219 tamponi antigenici. Rimane dunque bassa la presenza di temponi positivi al virus sul totale dei test eseguiti in 24 ore.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNAMENTO DELLE 8 DELL'1 NOVEMBRE 2021

In provincia di Verona sono stati accertati dalle autorità regionali 94.103 casi di positività al coronavirus da inizio pandemia. Sono 35 i casi scoperti nelle ultime 24 e oggi sono 1.281 i veronesi positivi al virus (+36 da ieri). Un ricontrollo ha fatto scendere di una unità il numero dei negativizzati, che quindi sono 90.155, mentre restano 2.667 i decessi connessi a Covid-19 nel Veronese. Stabile anche il numero dei pazienti Covid negli ospedali scaligeri. In totale sono 33 e si trovano a Borgo Roma (5 in area non critica), a Borgo Trento (1 in area non critica e 2 in terapia intensiva), a Legnago (7 in area non critica e 1 in terapia intensiva), a Negrar (12 in area non critica e 2 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (2 in area non critica e 1 in terapia intensiva).

I 362 tamponi positivi trovati nelle ultime 24 ore in Veneto hanno fatto salire a 480.822 il numero totale dei tamponi positivi al coronavirus esaminati da febbraio 2020. Oggi è nota la positività al virus di 10.818 veneti (+232 da ieri), mentre 458.171 veneti hanno superato l'infezione e si sono negativizzati (+126 da ieri). E si sono verificati 4 nuovi decessi per Covid-19 in tutta la regione (11.833 i morti totali finora a causa del virus). I ricoverati per Covid-19 negli ospedali regionali sono 37 in terapia intensiva (di cui 31 positivi) e 211 negli altri reparti (di cui 170 positivi).