Positivi al coronavirus, è un calo continuo. Sono meno di 40mila nel Veronese

Ogni giorno che passa conferma la tendenza in corso sull'emergenza coronavirus in Veneto: i cittadini attualmente positivi diminuiscono ancora. Sono scesi sotto i 180mila a livello regionale e sotto i 40mila nel Veronese.

Scarica qui il bollettino Covid-19 in Veneto aggiornato al 6 febbraio 2022

Su 233.999 tamponi positivi registrati in provincia di Verona durante tutta la pandemia, 1.486 sono stati refertati tra le 8 di ieri mattina e le otto di oggi. I veronesi attualmente positivi sono 39.892 (-1.597 da ieri) ed i negativizzati sono 191.196 (+3.082 da ieri). I morti veronesi per Covid-19 sono saliti a 2.911 (+1 da ieri) ed anche i ricoverati in ospedale positivi al virus sono passati da 363 a 366. I pazienti Covid nel Veronese sono a Borgo Roma (34 di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento (71 di cui 9 in terapia intensiva), a Legnago (62 di cui 3 in terapia intensiva), a San Bonifacio (43 di cui 7 in terapia intensiva), a Villafranca (42 di cui 8 in terapia intensiva), a Marzana (22), a Bussolengo (13), a Negrar (37 di cui 2 in terapia intensiva), a Peschiera del Garda (29 di cui 2 in terapia intensiva) e al Centro Riabilitativo Veronese (13).

In tutta la regione, nelle ultime 24 ore, i tamponi risultati positivi sono stati 7.470 (da inizio pandemia sono 1.221.210). I veneti oggi positivi sono 173.300 (-8.817 da ieri) e quelli che si sono negativizzati dopo il contagio sono 1.034.551 (+16.275 da ieri). Dodici i decessi attribuiti al Covid nelle ultime 24 ore in Veneto (13.359 quelli complessivi). E negli ospedali regionali i ricoverati per Covid-19 in area non critica sono 1.710 e sono 162 quelli ricoverati in terapia intensiva.