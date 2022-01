Coronavirus in Veneto, calano i positivi ma non la loro pressione negli ospedali

Sarebbero 48.880 i nuovi casi di positività al coronavirus conteggiati in Veneto tra le 8 di ieri, 24 gennaio, e le 8 di questa mattina. Tra questi nuovi casi, però, ci sono 24.568 episodi di re-infezioni riconteggiati su tutto il periodo epidemico a seguito di un perfezionamento del calcolo delle re-infezioni in accordo con la definizione del Ministero della Salute. Ciò significa che i positivi reali delle ultime 24 ore sono 24.312 in tutta la regione, di cui 4.687 nel Veronese. Nel bollettino di questa mattina, sono stati inseriti 48 casi di decessi per Covid che sono stati comunicati in ritardo. Il numero effettivo dei morti per Covid nell'arco della giornata è di 14.

Scarica qui il bollettino Covid del Veneto aggiornato alle 8 del 25 gennaio 2022

Da inizio pandemia sono 204.575 i casi di positività al coronavirus registrati in provincia di Verona (+4.687 al netto del ricalcolo delle re-infezioni). Continuano a calare i veronesi attualmente positivi, scesi a 59.756 (-78 da ieri). I negativizzati sono saliti a 141.976, mentre le vittime veronesi di Covid-19 sono 2.843. Salgono, infine, a 400 i pazienti Covid così distribuiti negli ospedali veronesi: 53 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 85 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 60 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 46 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 39 a Villafranca di Verona (di cui 10 in terapia intensiva), 14 a Marzana, 20 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 46 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva), 31 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva) e 5 al Centro riabilitativo veronese.

I positivi certificati in Veneto da febbraio 2020 sono diventati 1.064.030, ma quelli presenti oggi in regione sono 271.653 (-11.841 da ieri). I negativizzati sono diventati 779.369 e risultano deceduti a causa del virus 13.008 veneti. Infine, negli ospedali regionali sono ricoverati per Covid-19 1.830 pazienti in area non critica e 194 pazienti in terapia intensiva.