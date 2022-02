Covid-19, positivi in Veneto scesi sotto il 75mila. Meno di 15mila nel Veronese

Meno di 15mila in provincia di Verona e meno di 75mila in tutta la regione. Sono i cittadini attualmente positivi al coronavirus, che continuano a diminuire e a rendere meno complicato il lavoro di cura negli ospedali

Scarica qui il bollettino Covid-19 in Veneto aggiornato alle 8 del mattino del 20 febbraio 2022

Domani, 21 febbraio, saranno due anni esatti dall'inizio ufficiale della pandemia in Veneto. In questi due anni, è stato accertato il contagio di 248.377 veronesi. E 638 di questi contagi sono stati scoperti nelle ultime 24 ore. Oggi, risultano positivi al virus 14.666 (-140 da ieri), mentre i guariti dall'infezione sono 230.744 (+777 da ieri). I veronesi classificati come deceduti a causa del coronavirus sono 2.967 (+1 da ieri), mentre i pazienti Covid negli ospedali scaligeri sono 210 (ieri erano 212) e si trovano a Borgo Roma (27 pazienti di cui 1 in terapia intensiva), Borgo Trento (55 pazienti di cui 5 in terapia intensiva), Legnago (20 pazienti di cui 1 in terapia intensiva), San Bonifacio (33 di cui 4 in terapia intensiva), Villafranca di Verona (17 di cui 1 in terapia intensiva), Marzana (12), Bussolengo (18), Negrar (10), Peschiera del Garda (11 di cui 2 in terapia intensiva) e nel Centro Riabilitativo Veronese (7).

In tutto il Veneto sono stati accertati durante tutta la pandemia 1.301.419 contagi da coronavirus (+3.805 da ieri). I veneti oggi positivi al virus sono 73.475 (-1.952 da ieri) ed i negativizzati sono 1.214.230 (+5.747 da ieri). In regione risultano ad oggi morti per Covid-19 13714 veneti (+10 da ieri). I ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 1.190 in area non critica (789 positivi + 401 negativizzati) e 103 in terapia intensiva (52 positivi e 51 negativizzati).