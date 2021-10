Covid-19 nelle prime settimane di scuola: 833 studenti positivi in Veneto

Ieri, 30 settembre, il presidente della Regione Luca Zaia ha illustrato dati sull'andamento del coronavirus in Veneto in via di miglioramento. Il governatore si è però detto prudente e vuole attendere almeno la metà di ottobre per tirare le prime somme sull'impatto che la riapertura delle scuole ha avuto sui contagi. Continua infatti il monitoraggio del Covid-19 nelle scuole venete ed è aggiornato al 29 settembre il bollettino più recente diffuso dalla Regione Veneto.

COVID-19 NELLE SCUOLE DEL VENETO - BOLLETTINO AGGIORNATO AL 29 SETTEMBRE 2021

Dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, sono stati identificati in Veneto 656 eventi scolastici. Con evento scolastico s'intende l'identificazione di un soggetto positivo al coronavirus entrato in contatto con altri soggetti all'interno della scuola. Tra gli studenti, i positivi al virus individuati sono stati finora 833, mentre gli studenti messi in quarantena o monitorati sono stati 11.293. Nel personale scolastico, i positivi scoperti sono stati 59 e le quarantene o i monitoraggi sono stati 879.

In quasi il 75% degli eventi scolastici non ci sono stati contagi all'interno delle scuole. E solo nel 2,2% dei casi un positivo ha contagiato più di tre contatti scolastici.

Sulle tipologie di scuole, quelle che al momento hanno il maggior numero di eventi scolastici attivi sono le primarie (192) e le scuole dell'infanzia (134). Le primarie sono anche le scuole che hanno attualmente in corso il maggior numero di alunni positivi (225). Nelle scuole dell'infanzia, invece, c'è il numero più alto e di operatori scolastici ora positivi (23).