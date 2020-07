Covid-19, un altro veronese morto. E salgono ancora i contagiati

Un nuovo morto per Covid-19 in provincia di Verona. È questo il dato più triste dell'aggiornamento delle 8 di questa mattina, 28 luglio, sull'emergenza coronavirus in Veneto. Il virus continua dunque a mietere vittime e continua anche a circolare tra i cittadini veronesi e veneti.

IN PROVINCIA DI VERONA. Sono tre i nuovi contagiati nel Veronese rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri. Sale dunque a 5.197 il numero dei tamponi positivi processati in territorio scaligero. Il numero dei veronesi attualmente positivi sale solo di due unità (da 63 a 65) perché appunto c'è un deceduto in più per Covid-19. I morti veronesi per coronavirus sono diventati 586. Mentre restano invariati i negativizzati (4.546).

I ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali veronesi restano sempre quattro, nessuno dei quali in terapia intensiva. Tre sono nell'ospedale di Borgo Roma, a Verona, ed il quarto è a Peschiera del Garda.

La Regione Veneto ha infine diffuso anche il report sui cittadini in isolamento domiciliare. Alle 8 di questa mattina il loro numero era di 686 in provincia di Verona, di cui due sintomatici.

NEL VENETO. Ampliando lo sguardo, si scopre che sono 20 i nuovi contagiati in tutta la regione. I veneti attualmente positivi sono 754, i negativizzati sono 17.026 ed i deceduti per Covid-19 sono 2.069. In isolamento domiciliare ci sono 2.790 veneti, di cui 35 sintomatici.

Un nuovo ricoverato si è aggiunto a quelli già conteggiati nel pomeriggio di ieri. Questa mattina negli ospedali veneto c'erano 5 pazienti in terapia intensiva a causa del coronavirus, ma tutti negativizzati. Nelle aree non critiche, invece, i pazienti sono 114, di cui 33 ancora positivi al test a tampone.

