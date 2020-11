Coronavirus, Verona verso i 15mila contagiati dall'inizio della pandemia

Non si prevede un arresto dei casi di contagio e di ricoveri per Covid-19 nei prossimi giorni in Veneto. E quindi si devono attendere ancora bollettini come quello delle 8 oggi, 7 novembre, in cui i numeri mostrano ancora un peggioramento rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Il territorio scaligero probabilmente concluderà la settimana superando i 15mila contagiati dall'inizio della pandemia. I tamponi positivi processati finora sono 14.380 (+626 rispetto a alle 17 di ieri, +782 in 24 ore). Attualmente sono 7.903 i veronesi positivi al virus (+609 rispetto a ieri pomeriggio) e sono 10 i nuovi negativizzati (5.795 in totale). I deceduti veronesi per Covid-19 sono 682 (+7 rispetto alle 17 di ieri), mentre i pazienti Covid negli ospedali veronesi sono 318 (+32 rispetto a ieri pomeriggio, +34 in 24 ore). I positivi al coronavirus in ospedale si trovano a Borgo Roma (43, di cui 1 in terapia intensiva), a Borgo Trento (73, di cui 11 in terapia intensiva), a Legnago (47, di cui 10 in terapia intensiva), a San Bonifacio (11, di cui 4 in terapia intensiva), a Villafranca (83, di cui 15 in terapia intensiva), a Marzana (2), a Bovolone (5), a Negrar (38, di cui 3 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (16, di cui 3 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la regione si è andati oltre i 75mila contagiati dall'inizio dell'emergenza. Precisamente sono 75.907 i tamponi positivi analizzati, 2.740 in più rispetto alle 17 di ieri. I veneti positivi al virus, al momento, sono 47.657 (+2.686 rispetto a ieri pomeriggio), i negativizzati sono 25.682 (+38 rispetto al pomeriggio di ieri) ed i morti sono diventati 2.568 (+16 rispetto alle 17 di ieri). Infine, negli ospedali veneti ci sono 1.596 a causa del coronavirus. Quelli in terapia intensiva sono 186 (di cui 10 negativizzati), mentre negli altri reparti sono 1.410 (di cui 1.300 positivi).

Allegati