Coronavirus, nuova vittima veronese, mentre calano positivi e ricoverati

Meno positivi al coronavirus tra i residenti in provincia di Verona ed anche meno ricoverati negli ospedali veronesi. Il bollettino delle 8 diffuso questa mattina , 3 ottobre, dalla Regione Veneto sarebbe anche bello se non contenesse anche dati negativi. Rispetto al report delle 17 di ieri, infatti, c'è un morto in più nel Veronese per Covid-19. Ed anche 18 nuovi contagiati.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Dall'inizio dell'emergenza, sono stati 6.638 i veronesi contagiati dal virus. La scorsa notte, dunque, se ne sono aggiunti 18 a quelli conteggiati fino alle 17 di ieri. I veronesi attualmente positivi, però, sono calati: da 715 a 709. Un calo dovuto al fatto che si sono negativizzati 23 veronesi (ieri erano 5.304 ed oggi sono 5.327), ma purtroppo ne è morto anche uno. I morti positivi al coronavirus nel Veronese sono infatti saliti a 602. Diminuiscono, però, i ricoverati. I pazienti Covid negli ospedali veronesi sono passati da 41 a 39 e sono così distribuiti: 15 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a Borgo Trento in terapia intensiva, 9 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 4 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a Peschiera del Garda.

CORONAVIRUS IN VENETO. Sono 176 i nuovi contagiati dal virus in Veneto. In tutta la regione, il coronavirus ha contagiato in tutto 28.363 cittadini. Di questi, 22.058 sono i negativizzati (+106 rispetto a ieri pomeriggio) e 2.193 i deceduti (+1). Restano 4.112 veneti attualmente positivi al virus (+69 rispetto a ieri pomeriggio). Negli ospedali veneti, attualmente, ci sono 270 pazienti Covid (ieri erano 273). I pazienti in terapia intensiva sono 28 (di cui 21 positivi), mentre negli altri reparti ci sono 242 pazienti (di cui 174 positivi).

REPORT ISOLAMENTI. I veneti sintomatici attualmente in isolamento in tutta la regione sono 165, di cui 49 in provincia di Verona.

