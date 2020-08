Più positivi e meno ricoverati, ma Covid-19 fa una nuova vittima in Veneto

Qualche contagiato in più e qualche ricoverato in meno per Covid-19. Nel primo bollettino di oggi, 28 agosto, aggiornato alle 8 di questa mattina, la Regione Veneto mostra dati che confermano un andamento di costante crescita dei nuovi positivi al coronavirus. Una crescita che però sembra non pesare troppo sugli ospedali, visto anche l'alto numero degli asintomatici.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Rispetto all'aggiornamento di ieri pomeriggio, in provincia di Verona ci sono 9 nuovi cittadini contagiati (5.551 i tamponi positivi complessivamente processati dall'inizio dell'emergenza). I veronesi attualmente positivi al virus sono 288 (+8 rispetto a ieri pomeriggio). Fermo sempre a 593 il numero delle vittime veronesi, sale di uno il numero dei negativizzati 4.670. Diminuiscono, poi, i ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali scaligeri. Ieri pomeriggio erano 9, mentre questa mattina sono 7, tutti in reparti non critici: 4 a Borgo Roma, 1 a Legnago, 1 a San Bonifacio e 1 a Negrar. Infine, la Regione ha diffuso anche il report sui cittadini in isolamento domiciliare. Nel Veronese sono 2.307, di cui 35 con sintomi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CORONAVIRUS NEL VENETO. I tamponi che finora hanno avuto esito positivo in tutta la regione sono 22.604 (+75 rispetto a ieri pomeriggio), ma attualmente ci sono solo 2.253 veneti positivi al test. Gli altri tamponi positivi si riferiscono a cittadini che si sono negativizzati (18.232) o a cittadini che purtroppo sono deceduti (2.119, uno in più rispetto a ieri). Diminuisce il numero complessivo dei ricoverati per coronavirus. Negli ospedali veneti ci sono 9 cittadini in terapia intensiva per Covid-19 (di cui 6 positivi al test a tampone), mentre nelle aree non critiche ci sono 131 pazienti Covid (di cui 50 positivi). I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di uno, mentre quelli in area non critica sono diminuiti di cinque. Infine, i veneti in isolamento alle 8 di questa mattina sono 8.110, di cui 126 sintomatici.

Allegati