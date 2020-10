Covid-19, nel giro di una notte più di mille nuovi casi scoperti in Veneto

Tendono ancora salire i principali indicatori dell'emergenza coronavirus in Veneto e nel Veronese. Un tendenza confermata anche dal bollettino delle 8 di questa mattina, 27 ottobre, il quale contiene anche le differenze rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri.

COVID-19 NEL VERONESE. Sono diventati 9.306 i veronesi contagiati dal virus dall'inizio dell'emergenza (+119 rispetto a ieri pomeriggio). Coloro che sono attualmente positivi sono 2.959 (+116 rispetto a ieri) e sono saliti a 5.714 i negativizzati (+2 rispetto a ieri). I numeri più tristi però riguardano i deceduti ed i ricoverati. Purtroppo un altro veronese positivo al coronavirus è morto ed il conto delle vittime è salito a 633. Negli ospedali scaligeri, ieri pomeriggio, c'erano 139 pazienti Covid, mentre questa mattina sono 154: a Borgo Roma sono 18, a Borgo Trento sono 53 (di cui 9 in terapia intensiva), a Legnago 18 (di cui 3 in terapia intensiva), a San Bonifacio 1, a Villafranca 41 (di cui 9 in terapia intensiva), a Negrar 16 e a Peschiera del Garda 7 (di cui 1 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. In tutta la regione, i tamponi che hanno dato esito positivo sono 46.992, saliti di 1.036 unità rispetto alle 17 di ieri. I veneti attualmente positivi al virus sono 19.517 (+1.008 rispetto a ieri) mentre i negativizzati sono diventati 25.131 (+26 rispetto a ieri). I deceduti per Covid-19 sono saliti a 2.344, due in più rispetto a ieri pomeriggio. Infine, i ricoverati negli ospedali della regione sono passati nel giro di una notte da 806 a 837. Nelle terapie intensive ci sono 88 pazienti Covid (di cui 83 positivi), mentre negli altri reparti i pazienti correlati al virus sono 749 (di cui 664 positivi).

