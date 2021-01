Coronavirus, leggero calo di positivi e di ricoverati nel Veronese

Potrebbe essere davvero l'effetto delle restrizioni adottate sotto le festività il calo dei cittadini attualmente positivi in Veneto. Un calo che solo in un secondo momento si farà sentire anche nel numero dei ricoverati e dei deceduti, che comunque resta stabile. Il bollettino delle 8 di questa mattina, 10 gennaio, mostra una situazione ancora difficile, ma con leggeri miglioramenti anche in provincia di Verona.

COVID-19 NEL VERONESE. Altri 150 test positivi al coronavirus sono stati processati in provincia di Verona. Il totale dall'inizio della pandemia è dunque salito a 55.839. Coloro che attualmente sono positivi sono 20.951 (-35 da ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 33.067 (+183 da ieri pomeriggio). Due i nuovi decessi per Covid-19 nel territorio scaligero, dove in totale il virus si è portato via 1.821 cittadini. I ricoverati positivi al coronavirus negli ospedali veronesi erano 713 alle 17 di ieri e sono scesi a 711 alle 8 di questa mattina. E si trovano a Borgo Roma (134, di cui 6 in terapia intensiva), a Borgo Trento (128, di cui 28 in terapia intensiva), a Legnago (87, di cui 6 in terapia intensiva), a San Bonifacio (76, di cui 8 in terapia intensiva), a Villafranca (116, di cui 21 in terapia intensiva), a Marzana (23), a Negrar (84, di cui 9 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (63, di qui 7 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Sommando i tamponi che dall'inizio dell'emergenza hanno avuto esito positivo in tutte le province della regione si ottiene la cifra di 285.986 (+961 da ieri pomeriggio). La maggior parte di questi tamponi si riferisce a cittadini che si sono poi negativizzati (189.784, +1.260 da ieri pomeriggio), mentre i veneti attualmente positivi sono 88.813 (-319 da ieri pomeriggio). I morti per Covid-19 in Veneto sono diventati 7.389 (+20 da ieri pomeriggio) ed i ricoverati sono 3.381. Tra i ricoverati ci sono 389 pazienti in terapia intensiva, di cui 355 positivi, e 2.992 pazienti in area non critica, di cui 2.585 positivi.

